За його словами, європейці ще не уявляють, що таке жити під боком з таким протистоянням. Президент зізнався, що він каже про ситуацію на фронті цілком відверто, повідомляє 24 канал.

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Ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударами багато міст нашої держави: Чернігів, Суми, Харків. Наші хлопці, наші дівчата на Донбасі та Півдні України,

– сказав Зеленський.

Президент приділив ситуації в Києві особливу увагу. Він наголосив, що не можна втратити столицю.

"Цієї ночі ворог застосує всі сили, щоб зламати нас. Вони підуть на штурм. Усі ми маємо розуміти, що на нас чекає. МАємо вистояти, бо вирішується доля України", – сказав президент.

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Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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