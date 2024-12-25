Минометчики 34 батальона 57 ОМПБр рассказали корреспонденту 24 Канала Анне Черненко, что будут праздновать Сочельник после победы. Сейчас самое главное, по их словам, чтобы не погибали гражданские и военные.

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Рождество на передовой

Минометчики 34 батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко поздравили оккупантов огнем, запустив по ним боеприпас с подписью "с Рождеством, русня".

Пламенное поздравление с Рождеством врагу от украинских воинов / Фото 24 Канала

Военнослужащий Дмитрий рассказал, что свой Сочельник ребята откладывают на время после победы. Сейчас каждый день на календаре – война. Тем более, что на Волчанском направлении враг не прекращает штурмов.

Что праздновать, если война? Праздновать нужно возле семьи – женщины и детей. Будем праздновать, когда война закончится,

– отметил он.

Его побратим Виктор добавляет: "Самое главное, чтобы не было войны, чтобы мирное население не погибало, чтобы военные не погибали, чтобы маленькие дети не погибали".

Как военные поздравляли оккупантов с Рождеством: смотрите видео

"Людям желаю, чтобы все-таки было новогоднее настроение. Надо не падать духом и, конечно, что сбрасывать деньги ВСУ", – отметил Дмитрий военнослужащий 34 батальона 57 ОМПБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

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