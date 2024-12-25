Мінометники 34 батальйону 57 ОМПБр розповіли кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко, що святкуватимуть Святвечір після перемоги. Зараз найголовніше, за їхніми словами, щоб не гинули цивільні та військові.

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Різдво на передовій

Мінометники 34 батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка привітали окупантів вогнем, запустивши по них боєприпас з підписом "з Різдвом, русня".

Полум'яне вітання із Різдвом ворогу від українських воїнів / Фото 24 Каналу

Військовослужбовець Дмитро розповів, що свій Святвечір хлопці відкладають на час після перемоги. Зараз кожен день на календарі – війна. Тим паче, що на Вовчанському напрямку ворог не припиняє штурмів.

Що святкувати, якщо війна? Святкувати потрібно біля сім'ї – жінки й дітей. Святкуватимемо, коли війна закінчиться,

– зазначив він.

Його побратим Віктор додає: "Найголовніше, щоб не було війни, щоб мирне населення не гинуло, щоб військові не гинули, щоб маленькі діти не гинули".

Як військові вітали окупантів із Різдвом: дивіться відео

"Людям бажаю, щоб все-таки був новорічний настрій. Треба не падати духом і, звісно, що скидати гроші ЗСУ", – наголосив Дмитро військовослужбовець 34 батальйону 57 ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

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