В мире рекордное количество людей заболело коронавирусом
24 декабря 2021 , 12:03Читати новину українською
Источник:Worldometers
В мире за сутки, 22 декабря, выявили 973 256 новых случаев коронавируса. Это самый большой дневной прирост за все время пандемии.
Где зафиксировали больше всего случаев
Больше всего случаев зафиксировали в США – 267 269 случаев, далее следуют Великобритания – 119 789 и Франция – 91 608. Кроме того, в Испании – 72 912 заражений, в Италии – 44 595. За сутки в мире умерло 6 562 человека от коронавируса.
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Ситуация в Украине
В Украине за 22 декабря зафиксировали 7 312 больных, этот показатель разместил страну на 20 месте в мире между Ирландией и Южной Кореей. В Европе Украина на 13 месте. По показателю смертности – на 6 месте в мире и на 4 в Европе.
Какие ограничения ввели в мире
- Германия и Португалия объявили об ограничениях и более жестких мерах по социальному дистанцированию после Рождества. Будут запрещены частные собрания более десяти человек, а ночные клубы закроются. С этого дня футбольные матчи будут проводиться без зрителей.
- Финляндия, Швеция и Нидерланды ограничивают Рождественские посиделки в кафе.
- В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительству нужно "зарезервировать возможность" введения новых ограничительных правил в Англии, поскольку количество случаев Омикрона растет, но не объявил о дальнейших ограничениях.
- Новая Зеландия отложила поэтапное открытие границ для международных путешествий по крайней мере до конца февраля.
- Первой страной, которая из-за Омикрона ввела максимально суровый локдаун (в том числе и для вакцинированных) стали Нидерланды.