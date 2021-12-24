В мире рекордное количество людей заболело коронавирусом

В мире за сутки, 22 декабря, выявили 973 256 новых случаев коронавируса. Это самый большой дневной прирост за все время пандемии.

Где зафиксировали больше всего случаев

Больше всего случаев зафиксировали в США – 267 269 случаев, далее следуют Великобритания – 119 789 и Франция – 91 608. Кроме того, в Испании – 72 912 заражений, в Италии – 44 595. За сутки в мире умерло 6 562 человека от коронавируса.

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Ситуация в Украине

В Украине за 22 декабря зафиксировали 7 312 больных, этот показатель разместил страну на 20 месте в мире между Ирландией и Южной Кореей. В Европе Украина на 13 месте. По показателю смертности – на 6 месте в мире и на 4 в Европе.

Какие ограничения ввели в мире