У світі рекордна кількість людей захворіла на коронавірус

У світі за добу 22 грудня виявили 973 256 нових випадків коронавірусу. Це найбільший денний приріст за весь час пандемії.

Де зафіксували найбільше випадків

Найбільше випадків зафіксували у США – 267 269 випадків, далі йдуть Британія – 119 789 та Франція – 91 608. Крім того, в Іспанії - 72 912 заражень, в Італії – 44 595. За добу у світі померло 6 562 людини від коронавірусу.

Читайте також: Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати

Ситуація в Україні

В Україні за 22 грудня зафіксували 7 312 хворих, цей показник розмістив країну на 20 місці у світі між Ірландією та Південною Кореєю. У Європі Україна на 13 місці. За показником смертності – на 6 місці у світі і на 4 в Європі.

Які обмеження ввели у світі