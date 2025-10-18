Трамп ищет аргументы, чтобы заставить Путина остановить огонь, – экс-глава МИД
- Дональд Трамп пытается как можно быстрее положить конец войне и остановить убийства.
- После переговоров с Зеленским, Трамп призвал к немедленному замораживанию войны и заключению мирного соглашения.
В США завершилась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Перед тем американский лидер общался с Владимиром Путиным и призвал обе стороны подписать мирное соглашение.
Самой большой победой для Трампа в этой ситуации станет замораживание боевых действий. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко, добавив, что тогда Трамп сможет говорить, что прекратил убийства.
Какой сценарий завершения войны поддерживает Трамп?
"Президент США хочет найти аргументы, для того, чтобы заставить Путина остановить огонь. Его не интересует, что будет дальше в российско-украинских отношениях. Важно только сказать, что он остановил огонь и все", – подчеркнул дипломат.
После этого, когда война закончится без каких-либо юридических документов, Трамп сможет начать сотрудничеством с Путиным, снова договариваться с ним об освоении Арктики, редкоземельных материалах.
Об Украине Трамп сразу забудет, но мы выживем, потому что прекратилась война. Путин также не вечен, поэтому рано или поздно его режим падет, а вместе с ним падет Россия. Это очевидные вещи,
– подчеркнул экс-глава МИД.
Для европейцев это также приемлемый сценарий, ведь они будут иметь несколько лет, чтобы нарастить военную промышленность, вооружиться и с помощью Украины обороняться от потенциального нашествия России.
"С одной стороны моя интуиция говорит, что может быть что-то очень положительное, а с другой говорит – не спеши, потому что может быть разворот не в ту сторону. Поэтому я не рискну ставить окончательную точку по итогам всех этих перипетий", – сказал Владимир Огрызко.
В итоге все сводится к определенному компромиссу. На этом этапе он может стать для Украины шансом подумать наперед и спрогнозировать действия, чтобы Россия наконец исчезла с политической карты мира.
В США состоялись переговоры Трампа и Зеленского
- Встреча президентов прошла в Белом доме и началась в неформальной обстановке. Главной темой было прекращение войны, усиление ПВО и передача ракет Tomahawk. Переговоры продолжались более 2 часов.
- После встречи Дональд Трамп заявил, что стороны должны немедленно договориться о мире и заморозить войну по нынешней линии фронта. Он добавил, что обе страны могут объявить свою победу, но история все рассудит. Главным является прекращение убийств.
- Владимир Зеленский поддержал такое заявление. По его словам, сейчас ключевой вопрос договориться о прекращении боев, а тогда садиться за стол переговоров. Президент Украины отметил, что вопрос территорий является самым сложным и особенно чувствительным.