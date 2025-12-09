Иначе снова война: офицер ВСУ назвал самую большую преграду для мирного соглашения

Дональд Трамп продолжает давить на Украину по согласованию мирного плана, который предложили США. Однако документ имеет определенные аспекты, без договоренностей по которым, Киев не сможет подписать это соглашение.

Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что для Украины есть принципиальный момент, который нужно утвердить, до того как заключать мирный план. Если это не сделать, угроза агрессии России станет снова реальной.

Какой проблемный пункт мирного соглашения не имеет решения?

Березовец напомнил, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог сказал, что Украина близка к завершению войны и находится "на последних 10 метрах в попытках положить конец этому конфликту". Однако подписание мирного соглашения тормозят два вопроса, которые стали камнями преткновения: территориальные аспекты, в частности по Донбассу и контроль над Запорожской АЭС.

К слову. Владимир Зеленский считает, что Украина ни по закону, ни по Конституции, ни по международному праву, ни по моральному праву не может отдать собственные территории. Однако Россия настаивает на этом. В то же время США, по его словам, "ищут компромисс" в этом вопросе.

Из этих пунктов (в мирном плане США сначала было 2 пункта – 24 Канал) исчезли вопросы сокращения Вооруженных Сил Украины, на котором настаивала Россия, и признание российскими оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Поэтому, по словам подполковника, остается два ключевых требования.

Они являются самыми тяжелыми. Президент Украины также напомнил, что вопрос территории не имеет решения. На сегодня – это самая сложная преграда на пути к подписанию любого соглашения с россиянами,

– отметил он.

Однако есть еще одна – очень важная, о которой постоянно говорят европейцы, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры. Это, по его словам, вопрос гарантий для Украины.

Без подписания каких-либо жестких гарантий со стороны России, мы столкнемся с третьим российским вторжением,

– подчеркнул Тарас Березовец.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский отметил, что гарантии безопасности для Украины следует трактовать следующим образом: мы можем подписать сколько угодно соглашений с Россией, но если не будет гарантий безопасности и они не будут достаточно надежными, следующее – третье вторжение России – выглядит, к сожалению, абсолютно неизбежным.

Как продвигается согласование мирного плана?