Габриэль Уолл установила необычный мировой рекорд и стала любимицей в соцсетях. Мать двоих детей решила босиком пробежаться по дорожке, усеянной деталями LEGO.

Видеоролик забега по LEGO набрал более 9,3 миллионов просмотров после того, как его опубликовали в Instagram-аккаунте Guinness World Records. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал NYP.

Что известно о неординарном рекорде?

Габриэль Уолл, мама двоих детей из Новой Зеландии, установила мировой рекорд Гиннеса за самый быстрый забег босиком по кирпичикам LEGO на дистанцию 100 метров.

Она пробежала эту "дорогу боли" за 24,75 секунды. Хотя рекорд был зафиксирован еще в январе, видео с ее забегом лишь недавно стало вирусным.

Видео победного забега Габриэль Уолл: смотреть

Трасса, которую преодолела Волл, была сделана из более 300 килограммов деталей LEGO. Необычный для легкой атлетики реквизит предоставила благотворительная организация Imagination Station, которая проводит образовательные занятия с конструкторами LEGO для детей в Новой Зеландии.

После обнародования видео пользователи соцсетей начали живо комментировать увиденное. Некоторые из зрителей выражали желание побить этот рекорд, другие считали, что он слишком странный и не стоит Книги рекордов Гиннеса.

Она просто побила мировой рекорд по бегу босиком по LEGO... И это доказывает лишь одно: она на 100% мама. Забудьте о стальных носках, ноги этой женщины закалены в огне материнства,

– писали сторонники отчаянной женщины.

Установленный рекорд не избежал и волны шуток от людей, которые восхищались таким оригинальным забегом.

Она действительно помнит каждый раз, когда наступала на LEGO в своей жизни. Воспоминания о боли, гнев и слезы подтолкнули ее к победе,

– говорится в одном из комментариев.

Сама Уолл объяснила, что решила принять участие в этом испытании после серьезной проблемы со здоровьем в 2022 году. Тогда она составила целый список вещей, которые мечтала сделать в жизни, и этот забег был среди них.

Я горжусь тем, что вышла за пределы своих возможностей. Это был незабываемый опыт,

– рассказала она Guinness World Records.

Другие впечатляющие рекорды