Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Как женщина установила мировой рекорд

Австралийка призналась, что искала нового вызова. И вдруг ее муж предложил ей побить рекорд по наибольшему количеству подтягиваний за 24 часа среди женщин.

Я сначала буквально посмеялась, потому что думала, что нет ни одного шанса это сделать. А потом я проверила, какой текущий рекорд, и он составлял 4081, и снова подумала – нет, ни за что. А потом я через некоторое время я немного посчитала и подумала, что, возможно, смогу,

– сказала спортсменка.

Перед своей первой попыткой она тренировалась 3 месяца по 12 часов ежедневно. К сожалению, первая попытка оказалась напрасной, и она получила тяжелую травму – потянула сухожилия бицепса левой руки. Поэтому, Оливия взяла перерыв, чтобы восстановиться.

Однако после тщательной подготовки она попыталась побить рекорд еще раз. Однако и здесь возникли свои трудности. Женщина призналась, что через 19 часов ее начала тошнить, и она боялась, что ее тело может просто не выдержать.

Женщина установила мировой рекорд по подтягиваниям: смотрите видео

В конце концов, женщина таки смогла установить мировой рекорд. Она подтянулась 7079 раз за 24 часа. То есть, в среднем она делала 5 подтягиваний каждую минуту.

Я достигла показателя, который я действительно не считала возможным для себя, когда впервые начала заниматься этим. Я думаю, что есть что-то глубоко человеческое в расширении границ, и считаю, что мировые рекорды создают очень ощутимый маркер человеческого потенциала,

– добавила Оливия Винсон.

Что известно о других рекордсменах

7079 подтягиваний за 24 часа – это действительно впечатляющее достижение. Это абсолютный рекорд среди женщин. Зато мужчины также показали фантастические результаты:

официальный рекорд зафиксирован Книгой рекордов Гиннеса принадлежит южнокорейцу О Йохану, который в сентябре 2024 года выполнил 11 707 подтягиваний за 24 часа;

а в апреле 2025 года, американец Труетт Хейнс установил рекорд, выполнив 10 001 подтягивание за сутки.

Ранее мы писали о 82-летней американке Саре Блэкман, которая установила мировой рекорд, продержавшись в планке более 5 минут, став самым пожилым человеком, выполнившим это упражнение.