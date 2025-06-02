Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Як жінка встановила світовий рекорд

Австралійка зізналася, що шукала нового виклику. Аж раптом її чоловік запропонував їй побити рекорд з найбільшої кількості підтягувань за 24 години серед жінок.

Я спочатку буквально посміялася, бо думала, що немає жодного шансу це зробити. А потім я перевірила, який поточний рекорд, і він становив 4081, і знову подумала – ні, ні за що. А потім я через деякий час я трохи порахувала і подумала, що, можливо, зможу,

– сказала спортсменка.

Перед своєю першою спробою вона тренувалася 3 місяці по 12 годин щодня. На жаль, перша спроба виявила марною, і вона зазнала важкої травми – потягнула сухожилля біцепса лівої руки. Тож, Олівія взяла перерву, щоб відновитися.

Однак після ретельної підготовки вона спробувала побити рекорд ще раз. Однак і тут виникли свої труднощі. Жінка зізналася, що через 19 годин її почала нудити, і вона боялася, що її тіло може просто не витримати.

Жінка встановила світовий рекорд з підтягувань: дивіться відео

Зрештою, жінка таки змогла встановити світовий рекорд. Вона підтягнулася 7079 разів за 24 години. Тобто, в середньому вона робила 5 підтягувань щохвилини.

Я досягла показника, який я справді не вважала можливим для себе, коли вперше почала займатися цим. Я думаю, що є щось глибоко людське в розширенні меж, і вважаю, що світові рекорди створюють дуже відчутний маркер людського потенціалу,

– додала Олівія Вінсон.

Що відомо про інших рекордсменів

7079 підтягувань за 24 години – це справді вражаюче досягнення. Це абсолютний рекорд серед жінок. Натомість чоловіки також показали фантастичні результати:

офіційний рекорд зафіксований Книгою рекордів Гіннеса належить південнокорейцю О Йохану, який у вересні 2024 року виконав 11 707 підтягувань за 24 години;

а у квітні 2025 року, американець Труетт Хейнс встановив рекорд, виконавши 10 001 підтягування за добу.

Раніше ми писали про 82-річну американку Сару Блекман, яка встановила світовий рекорд, протримавшись у планці понад 5 хвилин, ставши найстаршою людиною, яка виконала цю вправу.