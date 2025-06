Через це жінка отримала травми та вирішила подати до суду на спортзал. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Дивіться також У Нідерландах не можуть завершити будівництво складу боєприпасів: до чого тут борсуки

Цей курйозний інцидент стався ще у березні 2024 року. Місцева жителька, на ім'я Лю На вирішила спробувати пробіжку на біговій доріжці у взутті на підборах. Проте вже за кілька секунд вона втратила рівновагу й впала. Це зафіксувала камера відеоспостереження.

Жінці одразу ж викликали швидку. Лікарі констатували травму зв'язки та перелом, після чого постраждала провела 14 днів під наглядом спеціалістів. Після цього жінка вирішила подати позов до суду. Служителі Феміди понад рік намагалися розібратися, хто ж насправді винен в інциденті.

Жінка подала до суду на спортзал, бо бігла по доріжці на підборах: дивіться відео

Яке рішення ухвалив суд

У рішенні суду мовиться, що в даному інциденті:

80% провини за ситуацію лежить на самій постраждалій,

а 20% – спортзалу.

Відповідно до цього, судді призначили штраф спортзалу у розмірі 1710 юанів (5130 гривень).

Варто пояснити! Відвідувачка спортзалу не змогла отримати значні відплати від страхової за нещасний випадок. Оскільки рішенні суду чітко вказано, що саме Лю На є винуватицею інциденту, то вона не змогла отримати 170 тисяч юанів (510 тисяч гривень).

Раніше ми писали про жінку з Тернопільщини, яку засудили за пересилання інтимних фотографій і відео куму через Viber