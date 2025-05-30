Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTV Oost.

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До чого тут борсуки

Річ у тім, що неподалік міста Старгорст, де хочуть побудувати склад, виявили борсукову нору. Крім того, на території лісу мешкають багато захищених тварин, зокрема:

борсуки,

лисиці,

різні види сов.

Очевидно, через це проєкт Міноборони Нідерландів розкритикували екологи. Але проблема полягає у тому, що це єдине місце, яке отримало найкращі показники за всіма іншими критеріями.



У Нідерландах не можуть завершити будівництво складу боєприпасів через борсуків / Фото Unsplash

Довідка. Нідерландське законодавство зобов'язує компенсувати руйнування заповідної зони шляхом її створення в іншому місці. Але у випадку Старгорста це ускладнюється виявленим на території майбутнього складу борсучого лігва.

Компенсація будівництва полягає у пошуку "відносно великої і специфічної території проживання" борсуків, що може виявитись складним завданням. Тож наразі невідомо, чи планує Міністерство оборони Нідерландів переглянути плани щодо будівництва складу боєприпасів.

Раніше в американському штаті Луїзіана жінка помітила алігатора без хвоста. Вона спершу прийняла його за домашнього улюбленця. Як пояснюють експерти, це явище нормальне для рептилій. Крокодили можуть залишитися без хвоста через сутичку з іншими крокодилами.