Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.

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Ефектна поява на телебаченні

Надзвичайна подія сталася на португальському телеканалі Pai Eterno. Саме туди завітали дві черниці і священник. Вони мали розповісти про свою роботу, але вирішили з'явитися ефектно.

Спершу тріо виконувало мелодію, що легко запам’ятовується, і зал охоче підхопив спів. Але несподівано одна з монахинь – сестра Марізела – піднесла мікрофон і почала бітбоксити просто під час пісні. Ведучий шоу відступив убік, поступившись сценою монахиням, які миттєво стали зірками ефіру.

Католицька монахиня зачитала бітбокс у прямому ефірі: дивіться відео

Про це 27 травня повідомило медіа Metro. Це сталося на португальському телеканалі Pai Eterno, коли дві черниці і священник з'явилися в програмі, щоб розповісти про свою роботу.

Увагу глядачів привернув також зовнішній вигляд гостей:

монахині прийшли одягнені в однакові світло-блакитні спідниці з білими кардиганами, золотими хрестами на шиї, і традиційно – з білими головними уборами,

а священник, який був з ними, був одягнений у чорне з собачим нашийником.

Це викликало у глядачів захват та посмішки.

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