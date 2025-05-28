Попри надзвичайну реалістичність, це зображення згенерував ШІ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку infiniteunreality.

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Цей курйозний випадок зацікавив користувачів мережі, які вважають його реальним. Проте, як з'ясувалося, це відео – результат роботи штучного інтелекту. Його створили за допомогою нейромережі та опублікували в інстаграмі.

Цікаво! Акаунт @infiniteunreality спеціалізується на створенні сюрреалістичних AI-відео з тваринами у незвичних ситуаціях. Раніше на цьому акаунті вже з'являлися відео з бегемотом у літаку, жирафом на посадці та свинею у візочку.

Попри те, що відео було позначене як AI-генерація, багато користувачів повірили в його достовірність. Коментарі на кшталт "Кенгуру виглядає спокійніше, ніж більшість пасажирів" та "Він чекає сканування посадкового талона" заполонили стрічки соцмереж.

В Австралії кенгуру "не пустили" на борт літака: дивіться відео

У цьому контексті експерти закликають користувачів бути уважними та критично ставитися до контенту в інтернеті, особливо коли йдеться про незвичні або дивовижні ситуації.

Раніше ми писали, що в Австралії справжній кенгуру напав на чоловіка Дона Джеймса і ледь не втопив його біля Порт-Макворі. Прикметно, що Дон Джеймс раніше пережив напад білої акули.