Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Metro.

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Эффектное появление на телевидении

Чрезвычайное происшествие произошло на португальском телеканале Pai Eterno. Именно туда пришли две монахини и священник. Они должны были рассказать о своей работе, но решили появиться эффектно.

Сначала трио исполняло мелодию, легко запоминающуюся, и зал охотно подхватил пение. Но неожиданно одна из монахинь – сестра Маризела – поднесла микрофон и начала битбоксить прямо во время песни. Ведущий шоу отступил в сторону, уступив сцену монахиням, которые мгновенно стали звездами эфира.

Католическая монахиня зачитала битбокс в прямом эфире: смотрите видео

Об этом 27 мая сообщило медиа Metro. Это произошло на португальском телеканале Pai Eterno, когда две монахини и священник появились в программе, чтобы рассказать о своей работе.

Внимание зрителей привлек также внешний вид гостей:

монахини пришли одетые в одинаковые светло-голубые юбки с белыми кардиганами, золотыми крестами на шее, и традиционно – с белыми головными уборами,

а священник, который был с ними, был одет в черное с собачьим ошейником.

Это вызвало у зрителей восторг и улыбки.

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