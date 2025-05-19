Інформація про це з'явилася 18 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Тернополяни".

Дивіться також Чоловік став вірусним після відео, де він рибалить у костюмі за пів години до свого весілля

Що відомо про незвичне навчання

Як пише ЗМІ, семінар проходив з 12 по 15 травня у стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата. Головували на таких зустрічах:

Владика Дмитро Григорак,

Єпарх Бучацький,

голова Асоціації екзорцистів УГКЦ.

Багато людей мають у своїх домівках Святе Письмо, яке, на жаль, не беруть до рук і не читають, воно просто стоїть на полиці… Проте у сьогоднішньому Євангелії ми чули слова Господа,

– сказав Єпископ Владика Дмитро до отців-екзорцистів у своїй проповіді.



в Івано-Франківську провели навчання з екзорцизму / Фото "Тернополяни"

Під час проходження навчання екзорцисти мали змогу взаємно ділитися досвідом свого специфічного служіння.

Цікаво знати! Екзорцисти – це люди, які здійснюють екзорцизм – обряд вигнання злих духів або демонів з людини, місця чи предмета. Найчастіше цей термін використовується в релігійному контексті.



У християнстві, особливо в католицькій церкві, екзорцисти – це священники, які мають спеціальний дозвіл від єпископа на проведення обрядів екзорцизму. Вони читають особливі молитви, псалми та використовують святу воду, хрест або інші атрибути віри.

Раніше ми писали про героїв "Гаррі Поттера", які за допомогою ШІ з'явилися на вулицях Львова. Гаррі Поттера вже встигли охрестити не чаклуном, а карпатським мольфаром.