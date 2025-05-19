Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @neuro_art_lab.

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Завдяки нейромережам ми змогли уявити улюблених персонажів на вулицях Львова. І хочемо зауважити, що це місто надзвичайно пасує їм.

Так, на одному з кадрів Гаррі Поттер тримає горнятко з тризубом, задумливо дивиться вдалечінь, ніби щойно почув пророцтво про Волдеморта на Площі Ринок. На іншому – Рон Візлі весело поїдає морозиво біля Домініканського собору, ловлячи захоплені погляди голубів.

ШІ показав Гаррі Поттера та друзів на вулицях Львова: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі мережі буквально закохалися в ці образи. У коментарях під публікацією вони залишили чимало схвальних коментарів:

  • "Які ж вони ріднесенькі у вишиванках! Хіба це не чарівно?".
  • "Як же гармонійно виглядають на них наші вишиванки".
  • "Рон шось жує як завжди".
  • "О, як круто виглядає все! Гарна задумка".

Зауважимо, що раніше ШІ вже "одягав" голівудських зірок у вишиванки. Таким чином, ми побачили Аріану Гранде, Тома Голланда та інших у нових образах. Користувачі соцмереж активно обговорюють, кому зіркові вишиванки пасують краще, і залишають різноманітні коментарі.