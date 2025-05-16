Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці aitrends.ua.

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За допомогою нейромереж ми змогли уявити світових знаменитостей у вишиванках. Одними з найбільш обговорюваних образів стали Аріана Гранде та Том Голанд, які на згенерованих зображеннях позують у вишиванках на фоні мальовничих українських пейзажів.

Аріана Гранде постає у світлій вишиванці з червоно-чорним орнаментом, складаючи пальці рук у серце, що символізує підтримку та любов. Її образ виглядає ніжно й гармонійно, а вишиванка підкреслює її тендітність і витонченість.

А Том Голанд позує у вишиванці з орнаментом із колосків пшениці. Його образ вийшов водночас стильним і природним, викликавши хвилю схвальних відгуків у соцмережах.

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Реакція соцмереж

Користувачі активно обговорюють, кому вишиванка пасує найбільше. Ось, які коментарі залишають користувачі мережі:

"Аріана мені усміхнулась і сердечко показала".

"Білі і Аріана як рідні".

"Ай Біллі, наша козачка! Вже 50 грамів горілочки із сальцем просить".

Раніше у мережі вже завірусилися кадри, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, на яких культові супергерої Marvel опинилися в українських реаліях. Так, штучний інтелект перемістив Халка в українські Карпати, а Чорну Вдову – на вулиці Львова.