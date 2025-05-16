Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке aitrends.ua.
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С помощью нейросетей мы смогли представить мировых знаменитостей в вышиванках. Одними из самых обсуждаемых образов стали Ариана Гранде и Том Холанд, которые на сгенерированных изображениях позируют в вышиванках на фоне живописных украинских пейзажей.
Ариана Гранде предстает в светлой вышиванке с красно-черным орнаментом, складывая пальцы рук в сердце, что символизирует поддержку и любовь. Ее образ выглядит нежно и гармонично, а вышиванка подчеркивает ее хрупкость и изящество.
А Том Холанд позирует в вышиванке с орнаментом из колосьев пшеницы. Его образ получился одновременно стильным и естественным, вызвав волну положительных отзывов в соцсетях.
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Реакция соцсетей
Пользователи активно обсуждают, кому вышиванка подходит больше всего. Вот, какие комментарии оставляют пользователи сети:
- "Ариана мне улыбнулась и сердечко показала".
- "Билли и Ариана как родные".
- "Ай Билли, наша казачка! Уже 50 граммов водочки с сальцем просит".
Ранее в сети уже завирусились кадры, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, на которых культовые супергерои Marvel оказались в украинских реалиях. Так, искусственный интеллект переместил Халка в украинские Карпаты, а Черную Вдову – на улицы Львова.