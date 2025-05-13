Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке al_content_juli.

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Так, искусственный интеллект переместил Халка в украинские Карпаты, а Черную Вдову – на улицы Львова. Но настоящий фурор произвел Капитан Америка, который теперь имеет вид патриотического воина с трезубцем на груди и щитом в цветах украинского флага. Он стоит на Майдане Независимости на фоне желто-голубых флагов – как современный символ непокорности.

ИИ переместил Мстителей в Украину: смотрите видео

Эти изображения были созданы с помощью генеративного ИИ, предположительно – Midjourney или другого популярного инструмента для AI-графики. Чтобы сделать такие изображения, нужно использовать фото супергероев Marvel и попросить ИИ переместить их в Украину, адаптировав их под наши реалии.

Очень важно при этом правильно написать промт (запрос). Желательно это делать на английском языке и описывать все как можно подробнее. Оживить полученные картинки можно с помощью приложений Deep Nostalgia, Midjourney, Runway ML (Gen-2), Kaiber.

Ранее ИИ представил героев сериала "Великолепный век. Роксолана" украинцами. На кадрах, сгенерированных нейросетью, мы видим, как главный герой телешоу султан Сулейман ест шашлык на фоне крепости, а Роксолана в вышиванке фотографируется возле пейзажных пейзажей на родных землях.