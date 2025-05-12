Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке aitrends.ua.

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На одном из кадров мы видим актрису Джену Ортегу, известную по роли Венздей Аддамс, которая улыбчиво подает чай в фирменном стаканном подстаканнике, как опытная проводница. А Вин Дизель предстал перед нами в образе энергичного машиниста, который с восторгом позирует за рулем локомотива.

Ну и куда же без Рианны? Держа в руках смартфон, звезда путешествует пассажирским вагоном Интерсити+ с бутылкой "Моршинской" на столе.

ИИ показал Джену Ортегу и других звезд работниками Укрзализныци: смотрите видео

Ироничная серия кадров быстро разлетелась по соцсетям, вызывая волну комментариев:

"Купе с Педро Паскалем это просто мечта".

"Ну почему Леонардо Ди Каприо всегда в экономии?".

"Том Харди вписался как родной, будто всю жизнь на Укрзализныце работает".

"Это что, Педро Паскаль вареные яйца ест в купе?".

Это видео в очередной раз доказывает, что нейросети не только захватывают воображение, но и становятся отличным инструментом для юмора и немного фантастических, но милых сценариев.

Ранее мы уже имели возможность увидеть, как бы выглядели принцессы Диснея, если бы жили в 50-х. Известные персонажи предстали перед нами в роскошных платьях и прическах.