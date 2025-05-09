Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @InfiniteCortex07.

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Благодаря этому мы смогли увидеть культовых персонажей в эпоху изящных причесок, женственных платьев и неповторимой элегантности. На одном из кадров перед нами предстала Тиана из "Принцессы и лягушки". Она имеет роскошное черное платье с кружевными вставками, с жемчужным ожерельем на шее и длинными перчатками. Ее прическа в стиле pin-up прекрасно подходит к ночному городскому пейзажу с яркими вывесками.

Еще одна красавица – Белоснежка. Она изображена в нежно-голубом платье с облегающим лифом и пышными рукавами, украшенном изящным поясом. Ярко-красная помада и легкие локоны добавляют ей шарма настоящей красавицы 50-х, а на фоне – уютная улочка европейского городка.

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Реакция сети

Пользователи соцсетей были поражены увидеть диснеевских принцесс в новом амплуа. Вот, что они писали в комментариях:

"Все они потрясающе красивые и любят все представленные стили одежды. Если бы мне пришлось выбрать несколько любимых, я бы выбрал Аврору и Покахонтас. Аврора напоминает мне кинозвезду киноэкрана. Покахонтас кажется мне женщиной тайной и интригой".

"Они такие потрясающие... Я не могу выбрать".

"Они все выглядят невероятно, замечательная работа".

Ранее Искусственный интеллект создал видео, в котором мировые марки авто изображены в виде персонажей мультфильмов, таких как Белоснежка и Скрудж МакДак.