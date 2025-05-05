В видео ИИ показал известные бренды авто в виде культовых персонажей мультфильмов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @VIBE_GENERATOR.

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Так, нейросеть видит авто марки Bentley в образе Скруджа МакДака и его племянника. Их вид подчеркивает респектабельность и статус, ассоциирующийся с маркой.

А вот Bugatti ИИ представляет в виде Белоснежки в роскошном платье с королевским плащом. Рядом с ней – коренастый гном с суровым взглядом. На фоне – современное здание с логотипом Bugatti, что добавляет контраста между классическими образами и современным стилем бренда.

Как ИИ видит мировые марки авто в образе персонажей из мультфильмов: смотрите видео

Эти креативные работы быстро разлетелись соцсетями, показав, как могут сочетаться поп-культура и мир автомобилей в неожиданных визуальных формах.

Интересно знать! Такие изображения обычно создают с помощью генеративного искусственного интеллекта, в частности нейросетей для генерации изображений (например, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion).

Заметим, что ранее искусственный интеллект изобразил диснеевских принцесс в виде русалок, создавая новый взгляд на любимых героинь. Их новые образы выглядят просто потрясающе.