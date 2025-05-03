Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-аккаунт artkaty.ai.

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В видео, которое быстро набирает популярность, ИИ "одел" персонажей сериала в традиционную украинскую одежду: вышиванки, платки, кожухи.

Зрители увидели, как бы выглядела Бри Ван Де Камп, работая в саду под старой хатой с белыми стенами, или как Сьюзан Майер бы прогуливалась среди кур и коров в дизайнерской интерпретации народного костюма.

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Реакция соцсетей

Конечно же, украинцы не остались равнодушными. Они оставляли немало положительных комментариев под сообщением:

"Бри такая красивая".

"Госпожа Ван де Камп с бокалом. Это канон прямо".

"Сюзан бы не смогла такой борщ приготовить".

Это еще раз доказывает, что ИИ способен не только развлекать, но и по-новому переосмысливать любимые образы.

Ранее мы уже видели видео, на которых актеры "Игры престолов" оказались в традиционном украинском селе. Пользователи соцсетей оставляли положительные комментарии о работе ИИ.