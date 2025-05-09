Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @InfiniteCortex07.

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Завдяки цьому ми змогли побачити культових персонажів в епоху витончених зачісок, жіночних суконь та неповторної елегантності. На одному з кадрів перед нами постала Тіана з "Принцеси і жаби". Вона має розкішну чорну сукню з мереживними вставками, з перловим намистом на шиї та довгими рукавичками. Її зачіска у стилі pin-up чудово пасує до нічного міського пейзажу з яскравими вивісками.

Ще одна красуня – Білосніжка. Вона зображена в ніжно-блакитній сукні з облягаючим ліфом і пишними рукавами, прикрашеній витонченим поясом. Яскраво-червона помада та легкі локони додають їй шарму справжньої красуні 50-х, а на тлі – затишна вуличка європейського містечка.

ШІ показав, як би виглядали принцеси Діснею, якби жили у 50-х: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі соцмереж були вражені побачити діснеївських принцес у новому амплуа. Ось, що вони писали у коментарях:

"Всі вони приголомшливо красиві і люблять усі представлені стилі одягу. Якби мені довелося вибрати кілька улюблених, я б вибрав Аврору та Покахонтас. Аврора нагадує мені кінозірку кіноекрана. Покахонтас здається мені жінкою таємницею та інтригою".

"Вони такі приголомшливі... Я не можу вибрати".

"Вони всі виглядають неймовірно, чудова робота".

Раніше Штучний інтелект створив відео, в якому світові марки авто зображені у вигляді персонажів мультфільмів, таких як Білосніжка та Скрудж МакДак.