Образы, сочетающие фантастическую силу с реальным героизмом, быстро стали вирусными в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на aitrends.ua.
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На обнародованных кадрах мы видим Железного человека, который одет в серую рабочую куртку с желтыми и белыми вставками, с логотипом DTEK на груди. За униформой просматривается светящийся арк-реактор (фирменная деталь образа Железного человека).
Также в ДТЭК "работает" Тор. Этот образ подходит ему больше всего, ведь Повелитель грома, который умеет пускать молнии руками, точно мог бы помочь украинцам во время блэкаутов.
ИИ показал супергероев Marvel и DC образах работников ДТЭК: смотрите видео
Реакция сети
Это видео произвело настоящий фурор в сети и на него отреагировали представители ДТЭК.
Йооооооой чрезвычайно приятно,
– написали ДТЭК в комментариях.
Другие пользователи сети также не остались в стороне. Вот, какие комментарии они оставляли под видео:
- "Тор должен вообще электричество с небес подавать".
- "Так вот почему такие тарифы".
- "Так они естественно выглядят! Как будто свои, родненькие".
- "У нас свои герои, особенно те кто восстанавливают свет на прифронтовых городах".
Ранее искусственный интеллект создал изображения, на которых супергерои Marvel живут в Украине, в частности Халк – в Карпатах, а Черная Вдова – во Львове. Но наибольшее внимание получил Капитан Америка, который появился с трезубцем и щитом в цветах украинского флага.