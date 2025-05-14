Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке @mariia.holovan.

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На одном из кадров мы видим трехголовую цветочную гидру с характерными элементами стиля Примаченко – яркими цветами, декоративностью и немного сказочной угрожаемостью. На заднем плане – Львовская опера. А вот лев с цветочками на теле путешествовал по улицам Одессы. Сказочное животное также позировало на фоне оперы.

Чудо-звери Примаченко путешествуют по Украине: смотрите видео

Стоит знать! Мария Примаченко – одна из величайших представительниц украинского наивного искусства. Родилась в 1909 году в селе Болотная на Киевщине, и всю свою жизнь провела в родном селе, создавая фантастические миры из цвета, формы и народного воображения. Ее работы стали настоящим культурным кодом Украины – искренним, ярким и узнаваемым во всем мире.

"Чудо-звери" – это фантастические существа, которые появляются на картинах художницы. Они имеют яркие цвета (красный, синий, желтый, зеленый) и часто сочетают в себе черты разных животных.

Ранее мы также имели возможность увидеть, как бы выглядели принцессы Диснея, если бы жили в 50-х. Благодаря фантазии ИИ известные персонажи предстали перед нами в роскошных платьях и прическах.