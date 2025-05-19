Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @neuro_art_lab.
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Благодаря нейросети мы смогли представить любимых персонажей на улицах Львова. И хотим заметить, что этот город очень подходит им.
Так, на одном из кадров Гарри Поттер держит чашку с трезубцем, задумчиво смотрит вдаль, будто только что услышал пророчество о Волдеморте на Площади Рынок. На другом – Рон Уизли весело поедает мороженое возле Доминиканского собора, ловя восхищенные взгляды голубей.
ИИ показал Гарри Поттера и друзей на улицах Львова: смотрите видео
Реакция сети
Пользователи сети буквально влюбились в эти образы. В комментариях под публикацией они оставили немало одобрительных комментариев:
- "Какие же они родненькие в вышиванках! Разве это не очаровательно?".
- "Как же гармонично смотрятся на них наши вышиванки".
- "Рон что-то жует как всегда".
- "О, как круто выглядит все! Хорошая задумка".
Заметим, что ранее ИИ уже "одевал" голливудских звезд в вышиванки. Таким образом, мы увидели Ариану Гранде, Тома Голланда и других в новых образах. Пользователи соцсетей активно обсуждают, кому звездные вышиванки подходят лучше, и оставляют разнообразные комментарии.