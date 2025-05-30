Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Американка Ешлін Бартолом'ю розповіла, що виявила рептилію на трасі, коли везла дітей додому з тренування з бейсболу. Вона не могла зрозуміти, що це за тварина, адже у крокодила не було хвоста. Тоді вона зупинилася і зняла на відео, як крокодил спокійно йде до каналу.

Спочатку я не могла зрозуміти, що це – алігатор, великий собака чи щось іще,

– сказала водійка.

З'ясувалося, хвіст рептилії було повністю відірвано, ймовірно, у бійці з іншим алігатором. Подібні травми не рідкість серед цих тварин.

Важливо знати! У крокодила може не бути хвоста з кількох причин. Зазвичай вони пов'язані з травмами або генетичними аномаліями. Зауважимо, що крокодили – дуже агресивні тварини, особливо між собою. Під час бійок за територію, їжу або самку вони можуть відкушувати один одному частини тіла, зокрема й хвіст. У дикій природі або неволі це буває досить часто.



У США жінка прийняла крокодила за домашнього улюбленця / Фото Storyful

Раніше американські туристи знайшли покинуте ведмежа в лісі Лос-Падрес, Каліфорнія. Тепер воно перебуває в Центрі дикої природи Ромона.