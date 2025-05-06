Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про рекорд

Чоловік Сари помер у 2023 році. Саме після цього бабуся вирішила займатися спортом. Зараз її називають "суперпідтягнутою" й неймовірно витривалою. Коли Сара починала свій спортивний шлях, їй було 80 років, однак її це не лякало та не бентежило. Жінка знайшла персонального тренера, з яким почала тренування.

Я подумала, що це одна з найкращих речей, які можна зробити, – повернутися у форму,

– розповіла 82-річна рекордсменка.

Сару також надихнув її 3-річний онук. Через те, що вона часто грається з ним, бабуся хоче бути гнучкою й підтягнутою, аби ігри не викликали дискомфорт. Тож, разом зі своїм тренером вона почала робити планку.

Довідка. Планка – це статична вправа, під час якої ви утримуєте тіло в прямій лінії, спираючись на передпліччя або долоні й носки. Це одна з найефективніших вправ для зміцнення кору (м'язів преса, спини, стегон, сідниць).

Жінка тренувалася кожного дня до того моменту, поки вона не почала стояти у планці 4 хвилини. Зрештою, її тренер вирішив звернутися до представників Книги рекордів Гіннеса.

Вінс познайомив мене з планкою, і він робив це одночасно зі мною, і коли дійшло до того, що я могла робити це протягом чотирьох хвилин, він вирішив, що або з ним щось не так, або, можливо, я краща, ніж він думав,

– зізналася Сара.



Бабуся встановила світовий рекорд / Фото Книги рекордів Гіннеса

Зрештою, Сара установила рекорд, коли протрималася в планці понад п'ять хвилин. У "Книзі рекордів Гіннеса" зазначили, що їй було насправді необхідно протриматися лише три хвилини, аби побити попередній рекорд. Таким чином 82-річна бабуся стала найстаршою людиною в історії, яка виконала вправу на прес.

Вражає! Зазначимо, що загальний поточний рекорд виконання планки становить 9 годин 30 хвилин та 1 секунду, і був встановлений Даліелем Скалі 6 серпня 2021 року в Австралії.

Раніше ми писали про 12-річну Дар'ю Пономаренко, яка встановила світовий рекорд Гіннеса у пілонному спорті, виконавши унікальний трюк 24 рази.