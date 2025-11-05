Серьезный удар для Трампа: аналитик объяснил последствия победы левого демократа в Нью-Йорке

На недавних выборах в США демократы добились ключевых побед в Вирджинии, Нью-Джерси и особенно в Нью-Йорке, где мэром стал 34-летний левый политик-мусульманин Зогран Мамдани, что стало серьезным ударом для Трампа.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что победа Мамдани в финансовой столице США с большой еврейской общиной демонстрирует рост сопротивления автократическим тенденциям президента.

Какой сигнал Трампу прислали избиратели США?

"Демократы так и не нашли себе политического лидера. Надо отметить, что избранный мэр не может претендовать на президентство, поскольку родился не в США. Он выходец из Уганды. Не знаю, как Трамп это переживет", – объяснил Рыбачук.

Избрание еще двух губернаторов-демократов также свидетельствует об очень негативной для Трампа тенденции. Победа в Нью-Йорке не является результатом работы Демократической партии, хотя некоторые лидеры демократов поддерживали этого кандидата.

Это политик-самородок. Он действительно очень хороший коммуникатор. Один из самых молодых мэров Нью-Йорка. Если этот мэр будет проводить успешную и популярную политику в Нью-Йорке – а это Уолл-стрит, финансовая столица мира – вопрос в том, какие условия он создаст для бизнеса,

– подчеркнул эксперт.

Как победа Мамдани повлияет на американскую политику?

Поведение Трампа, который угрожал уничтожить демократов на всех уровнях власти, обернулось против него – результаты выборов стали серьезным предупреждением для президента.

Новоизбранный мэр уже выступал за увеличение налогов для богатых американцев.

Нью-Йорк занимает второе место в мире по численности еврейского населения и бизнеса. И многие из них проголосовали за мусульманина с такими взглядами. Это вообще ломает все представления о том, как функционирует современная политика,

– объяснил Рыбачук.

Победа Мамдани показала, что вопрос сохранения демократии против автократических наклонностей Трампа резонирует с избирателями – рекордная явка в Нью-Йорке подтверждает, что это станет главной темой предстоящих американских выборов.

Что известно о новом мэре Нью-Йорка?