Серьезный удар для Трампа: аналитик объяснил последствия победы левого демократа в Нью-Йорке
- Победа Зограна Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка стала ударом для Трампа и подчеркнула сопротивление его автократическим тенденциям.
- Демократы победили в ключевых штатах, создавая проблему для Трампа и акцентируя внимание на защите американской демократии как главной теме предстоящих выборов.
На недавних выборах в США демократы добились ключевых побед в Вирджинии, Нью-Джерси и особенно в Нью-Йорке, где мэром стал 34-летний левый политик-мусульманин Зогран Мамдани, что стало серьезным ударом для Трампа.
Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что победа Мамдани в финансовой столице США с большой еврейской общиной демонстрирует рост сопротивления автократическим тенденциям президента.
Какой сигнал Трампу прислали избиратели США?
"Демократы так и не нашли себе политического лидера. Надо отметить, что избранный мэр не может претендовать на президентство, поскольку родился не в США. Он выходец из Уганды. Не знаю, как Трамп это переживет", – объяснил Рыбачук.
Избрание еще двух губернаторов-демократов также свидетельствует об очень негативной для Трампа тенденции. Победа в Нью-Йорке не является результатом работы Демократической партии, хотя некоторые лидеры демократов поддерживали этого кандидата.
Это политик-самородок. Он действительно очень хороший коммуникатор. Один из самых молодых мэров Нью-Йорка. Если этот мэр будет проводить успешную и популярную политику в Нью-Йорке – а это Уолл-стрит, финансовая столица мира – вопрос в том, какие условия он создаст для бизнеса,
– подчеркнул эксперт.
Как победа Мамдани повлияет на американскую политику?
Поведение Трампа, который угрожал уничтожить демократов на всех уровнях власти, обернулось против него – результаты выборов стали серьезным предупреждением для президента.
Новоизбранный мэр уже выступал за увеличение налогов для богатых американцев.
Нью-Йорк занимает второе место в мире по численности еврейского населения и бизнеса. И многие из них проголосовали за мусульманина с такими взглядами. Это вообще ломает все представления о том, как функционирует современная политика,
– объяснил Рыбачук.
Победа Мамдани показала, что вопрос сохранения демократии против автократических наклонностей Трампа резонирует с избирателями – рекордная явка в Нью-Йорке подтверждает, что это станет главной темой предстоящих американских выборов.
Что известно о новом мэре Нью-Йорка?
- Новый мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани резко раскритиковал президента США Дональда Трампа и пообещал противодействовать его политике. Победа демократов на местных выборах открывает путь для нового поколения лидеров и укрепляет позиции партии перед выборами в Конгресс.
- Впервые в истории Нью-Йорка мэром стал мусульманин – "демократический социалист" Мамдани, которого республиканцы откровенно не воспринимают. Он займет должность в январе 2026 года.
Мамдани стал самым молодым мэром Нью-Йорка за последние сто лет. Он обещает "противостоять олигархии и авторитаризму силой, которой они боятся, а не уступчивостью, которой они ожидают", добавляя, что "во время политической тьмы Нью-Йорк станет светом".