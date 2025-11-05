Серйозний удар для Трампа: аналітик пояснив наслідки перемоги лівого демократа в Нью-Йорку

На недавніх виборах у США демократи здобули ключові перемоги – у Вірджинії, Нью-Джерсі та особливо в Нью-Йорку, де мером став 34-річний лівий політик-мусульманин Зогран Мамдані, що стало серйозним ударом для Трампа.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що перемога Мамдані в фінансовій столиці США з великою єврейською громадою демонструє ріст опору автократичним тенденціям президента.

Дивіться також: "Дональде Трамп, збільште гучність": новий мер Нью-Йорка розкритикував президента

Який сигнал Трампу надіслали виборці США?

"Демократи так і не знайшли собі політичного лідера.Треба зазначити, що обраний мер не може претендувати на президентство, оскільки народився не в США. Він виходець з Уганди. Не знаю, як Трамп це переживе", – пояснив Рибачук.

Обрання ще двох губернаторів-демократів також свідчить про дуже негативну для Трампа тенденцію. Перемога в Нью-Йорку не є результатом роботи Демократичної партії, хоча деякі лідери демократів підтримували цього кандидата.

Це політик-самородок. Він справді дуже гарний комунікатор. Один із наймолодших мерів Нью-Йорка. Якщо цей мер проводитиме успішну й популярну політику в Нью-Йорку – а це Волл-стріт, фінансова столиця світу – питання в тому, які умови він створить для бізнесу,

– підкреслив експерт.

Як перемога Мамдані вплине на американську політику?

Поведінка Трампа, який погрожував знищити демократів на всіх рівнях влади, обернулася проти нього – результати виборів стали серйозним попередженням для президента.

Новообраний мер вже виступав за збільшення податків для багатих американців.

Нью-Йорк посідає друге місце у світі за чисельністю єврейського населення та бізнесу. І багато з них проголосували за мусульманина з такими поглядами. Це взагалі ламає всі уявлення про те, як функціонує сучасна політика,

– пояснив Рибачук.

Перемога Мамдані показала, що питання збереження демократії проти автократичних нахилів Трампа резонує з виборцями – рекордна явка в Нью-Йорку підтверджує, що це стане головною темою майбутніх американських виборів.

Що відомо про нового мера Нью-Йорку?