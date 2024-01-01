Мобилизация в январе: будут ли забирать в армию многодетных родителей в 2024 году

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В ТЦК объяснили, будут ли мобилизации подлежать многодетные родители.

Адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская отметила, что в соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя мобилизовать граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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Имеют ли право на отсрочку многодетные родители

Монастырская отметила, что право на отсрочку от мобилизации имеют женщины и мужчины, удерживающие трое и более детей младше 18 лет. В то же время, они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК.

Информацию подтвердил начальник Печерского РТЦК и СП города Киева полковник Сергей Калугин. В ходе брифинга в Military Media Center он подчеркнул, что на законных основаниях нельзя мобилизовать людей, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В частности, многодетных родителей.

Адвокат также отметила, что в новом законопроекте по мобилизации никакие изменения по мобилизации многодетных родителей не вносились.

Какие документы подтверждают статус семьи как многодетной

Статус многодетной семьи или ребенка из такой семьи подтверждает соответствующее удостоверение.

Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, родители должны обратиться:

в структурные подразделения по социальной защиты населения районных, районных госадминистраций;

в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;

Центр предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя, а также отправить документы по почте или электронной почте.

Для получения удостоверения необходимо подать следующие документы: