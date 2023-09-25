Могут ли мобилизовать сразу несколько членов семьи: нюансы объяснил юрист

Активная фаза войны продолжается, а затем и призыв общин в ряды ВСУ. Мобилизационные потребности армии определяет Генштаб ВСУ и Минобороны согласно ситуации на фронте. Получить повестку могут фактически все мужчины призывного возраста, у которых нет оснований для отсрочки.

Расскажем о том, является ли таким основанием наличие в семье мужчин, которые уже проходят службу. В частности, адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, при каких обстоятельствах не мобилизуют несколько членов семьи.

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Ограничения по количеству членов семьи

По его словам, в Украине четко не определено точное количество людей из одной семьи, которую имеют право мобилизовать во время войны. Ограничений как таковых – нет. Например, если в семье есть двое или трое родных братьев призывного возраста, их всех могут мобилизовать.

Но, согласно Закону Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", есть исключения, кто точно не подлежит мобилизации из одной семьи.

Не призывают членов семьи: когда близкие родственники военнообязанного (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

"Точно не будут мобилизовывать тех мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести", – добавил юрист.

Если один из супругов уже служит

Также не мобилизуют в ВСУ мужчину, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка или детей, и его жена при этом находится на военной службе.

На практике это выглядит так: если, например, женщина уже служит в ВСУ и у супругов есть несовершеннолетние дети, то мужчину не мобилизуют. И наоборот: если служит муж, то за несовершеннолетними детьми ухаживает жена и за ней не будут мобилизовываться.

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