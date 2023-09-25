Чи можуть мобілізувати відразу кількох членів родини: нюанси пояснив юрист

Активна фаза війни триває, а відтак і призов громад до лав ЗСУ. Мобілізаційні потреби армії визначає Генштаб ЗСУ та Міноборони відповідно до ситуації на фронті. Отримати повістку можуть фактично усі чоловіки призивного віку, які не мають підстав для відстрочки.

Наразі розповімо про те, чи є такою підставою наявність у родині чоловіків, які уже проходять службу. Зокрема, адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, за яких обставин не мобілізують кількох членів родини.

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Обмеження щодо кількості членів сім'ї

За його словами, в Україні чітко не визначена точна кількість людей з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час війни. Обмежень як таких – немає. Наприклад, якщо в родині є двоє чи троє рідних братів призивного віку – їх усіх можуть мобілізувати.

Але, відповідно до Закону України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", є винятки, хто саме точно не підлягає мобілізації з однієї родини.

Не призивають членів родини: коли близькі родичі військовозобов’язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

"Точно не будуть мобілізовувати тих чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти", – додав юрист.

Якщо один із подружжя уже служить

Також не мобілізують до ЗСУ чоловіка, який виховує неповнолітню дитину або дітей і його дружина при цьому перебуває на військовій службі.

На практиці це виглядає так: якщо, наприклад, жінка вже служить у ЗСУ й у подружжя є неповнолітні діти, то чоловіка не мобілізують. І навпаки: якщо служить чоловік, то за неповнолітніми дітьми доглядає дружина і її не будуть мобілізовувати.

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