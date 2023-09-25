Нещодавно у Міноборони ухвалили нові умови придатності до військової служби та впорядкували проходження служби обмежено придатних осіб. Юристка КНП "Консультативно-діагностичний центр" Тетяна Шевченко та голова ВЛК Деснянського району Києва Юрій Менджерес розповіли, чи можуть мобілізувати громадян з легкими психічними розладами.
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Передусім варто розуміти, що відповідно до переліку хвороб, в залежності від статті, особа може визнаватися:
- обмежено придатною,
- непридатною або такою, що потребує лікування.
У будь-якому випадку, кожне захворювання визначається індивідуально, після проведення детального медичного огляду пацієнта. Тому дати чітку відповідь – зможуть вони нести службу, чи ні, відповісти одразу неможливо. Все залежить від того, на що саме страждає людина і що буде виявлено після обстеження,
– наголосила юристка Тетяна Шевченко.
Вон пояснила, що люди можуть страждати психологічними розладами з дитинства, або, наприклад, набути це захворювання вже у дорослому віці. Все це мають з'ясовувати фахівці.
Де зможе проходити службу така особа
Голова ВЛК Деснянського району уточнив, що коли людині ставлять діагноз – той, чи інший психічний розлад, а відтак визначають ступінь її придатності до військової служби, у висновку комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань.
Може бути виключення, що військовозобов'язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС. Це обов'язково вказується у рішенні ВЛК. І вже на підставі цього висновку, коли людина пройшла ВЛК, військкомат вирішує до якої саме частини направляти мобілізованого для проходження служби, керуючись висновком ВЛК,
– зауважив Менджерес.
Він також зауважив, що з легким психічним захворюванням людина може проходити службу, наприклад, у тилу – займаючись паперовою роботою, або знаходитися поруч з зоною бойових дій – ремонтуючи техніку. Але при цьому не брати участь безпосередньо у бойових діях.
Мобілізація в Україні: головне
- Вручати повістку має право вручити не лише працівник ТЦК та СП. Місце видачі ніяк не регламентовано в законі, тому це можуть зробити як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що те, як відбувається мобілізація багато в чому залежить від працівників ТЦК. Також там зазначили, що іноді вони перевищують повноваження.
- Про те, що варто пам'ятати під час вручення повістки, ми писали тут.