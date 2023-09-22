Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в етері телемарафону сказала, що слідство робить усе, щоб не було відчуття безкарності, як у тих, хто хоче за гроші отримати відтермінування від мобілізації, так і у тих службовців, які можуть впливати на те, кого призивати, а кого ні. Вона також розповіла про наслідки масової видачі повісток.

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Підприємства можуть припинити роботу

Тетяна Сапьян зауважила, що мобілізація може вплинути й на роботу підприємств. Вона переконана, що їхня робота навіть може бути заблокована, якщо всі працівників мобілізують.

Крім цього, вона також розповіла, що на сайті ДБР можна повідомити про порушення військкомів.

Це має бути не просто голослівна заява, а факт. Доказами можуть бути документи, фото або відеозаписи. Тоді слідству простіше відкривати кримінальне провадження за фактом та надалі збирати інформацію,

– підкреслила Сапьян.

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