Про те, на що саме звертати увагу при врученні повістки, розповідаємо далі. Передусім варто знати, що повістка є виключно письмовим документом, який виписується на ім'я конкретної особи.

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Документ обов'язково має містити:

  • номер повістки;
  • найменування посади керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його підпис, ініціали та мокру печатку;
  • дату вручення;
  • адресу військкомату;
  • час, в який потрібно прибути.

Юристи також радять у момент вручення документа уважно ознайомитися з ним.

Варто зазначити, що вручення повістки не означає, що особу відразу відправляють на фронт. Це насамперед потрібно для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії.

Чи можуть посилити мобілізацію в Україні

У Верховній Раді допускають, що в Україні можуть посилити мобілізацію. Це станеться у відповідь на мобілізаційні заходи в Росії. Зокрема, через плани ворога призвати ще 700 тисяч людей.

До слова, раніше в Раді запропонували запровадити межу рівня відстрочки від мобілізації для студентів до 30 років. Ітиметься насамперед про тих, хто вже вирішив здобувати другу вищу освіту. Законопроєкт передбачає, що призову на військову службу не підлягатимуть ті студенти, які за денною або дуальною формами здобувають рівень освіти, що вищий за раніше здобутий у послідовності.