У Верховній Раді допускають, що в Україні можуть посилити мобілізацію. Це станеться у відповідь на мобілізаційні заходи в Росії. Зокрема, через плани ворога призвати ще 700 тисяч людей.

До слова, раніше в Раді запропонували запровадити межу рівня відстрочки від мобілізації для студентів до 30 років. Ітиметься насамперед про тих, хто вже вирішив здобувати другу вищу освіту. Законопроєкт передбачає, що призову на військову службу не підлягатимуть ті студенти, які за денною або дуальною формами здобувають рівень освіти, що вищий за раніше здобутий у послідовності.