Про те, на що саме звертати увагу при врученні повістки, розповідаємо далі. Передусім варто знати, що повістка є виключно письмовим документом, який виписується на ім'я конкретної особи.
Дивіться також Залежить від Росії: у Раді розповіли, чи посилять мобілізацію в Україні
Документ обов'язково має містити:
- номер повістки;
- найменування посади керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його підпис, ініціали та мокру печатку;
- дату вручення;
- адресу військкомату;
- час, в який потрібно прибути.
Юристи також радять у момент вручення документа уважно ознайомитися з ним.
Варто зазначити, що вручення повістки не означає, що особу відразу відправляють на фронт. Це насамперед потрібно для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії.
Чи можуть посилити мобілізацію в Україні
У Верховній Раді допускають, що в Україні можуть посилити мобілізацію. Це станеться у відповідь на мобілізаційні заходи в Росії. Зокрема, через плани ворога призвати ще 700 тисяч людей.