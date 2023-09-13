Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) від 12 вересня. Зазначають, що російські чиновники "серйозно" готуються до нової великої хвилі мобілізації резервістів, яку планується провести вже цієї осені.

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У Кремлі начебто хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада. Таким чином вони планують врахувати процеси мобілізації в резерв, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 військовослужбовців на службу з використанням примусових заходів.

Мобілізаційні заходи хочуть посилити

У звіті зазначається, що "яструби" Росії також пропонують посилити мобілізаційні заходи в запас, наприклад, заборонити певним особам отримати відстрочку від мобілізації, що викликало серйозні розбіжності з чиновниками в адміністрації президента країни-агресора.

В адміністрації президента побоюються відповіді на такі заходи з боку інших російських чиновників і широкого російського суспільства,

– йдеться у звіті.

Проте аналітики запевняють, що ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими і не свідчать про те, що диктатор Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації резерву найближчим часом.

"Будь-яка нова хвиля мобілізації резерву залежить від Путіна", – додали в ISW.

Брехливі заяви Путіна

У звіті звертають увагу й на маячню Путіна. Зазначають, що диктатор посилив шаблонні інформаційні операції, які брехливо характеризують український контрнаступ як невдалий.

Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори під час свого виступу на Східному економічному форумі. Зокрема, він заявив, що український контрнаступ не приніс конкретних результатів, і представив дуже завищені цифри втрат українського особового складу і техніки.

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