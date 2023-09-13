Ймовірно, мовиться про невелику кількість найманців. Вони виконуватимуть звичну для себе роботу. Детальніше про ПВК Лукашенка 24 Каналу розповів головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов.
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Що відомо про білоруську ПВК та участь вагнерівців
ПВК "ГардСервіс" Олександр Лукашенко створив ще у 2019 році. Її основним завданням, як і для ПВК "Вагнера", була робота в Африці. Білоруська верхівка також зацікавлена у видобутку золота, наприклад у Зімбабве.
Вагнерівцям зараз долучитись до цієї ПВК. Думаю, ми можемо говорити, що це абсолютний кінець "Вагнера" як самостійної структури, її розтягують на частини. Їх керівник гине і вони самі розбігаються самі. Частина долучиться до міноборони Росії, а частина залишиться до лукашенківської ПВК,
– зазначив Павло Свердлов.
Фактично деякі вагнерівці відправляться в Африку робити теж саме, що й раніше. Однак вже у новому статусі.
Водночас для фінансування власної приватної військової компанії потрібні чималі гроші. Згадаймо, що Владімір Путін публічно зізнався, що давав кошти на утримання ПВК "Вагнера". За рік на них з державного бюджету виділили понад 86 мільярдів рублів. Схоже, подібної стратегії дотримуватиметься і Лукашенко.
"Гроші треба взяти з бюджету, а прибуток покласти собі в кишеню. Думаю, мовиться про кілька сотень (бойовиків – 24 Канал) і Лукашенко їх фінансуватиме звідти, звідки фінансує все, що йому потрібно – з грошей від продажу калію, нафтопродуктів тощо", – наголосив Свердлов.
Подібна система працює в Білорусі фактично за весь час правління Лукашенка. Тож поки самопроголошений президент залишатиметься до влади – доти все залишиться, як було.
Павло Свердлов про нове білоруське ПВК: дивитись відео
Що сталось з вагнерівцями в Білорусі
- У Державній прикордонній службі України повідомили, що станом на 7 вересня Росія вивела майже усі підрозділи ПВК "Вагнера" з Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що це відбулось в рамках ротації. Однак нові бойовики не були заведені натомість.
- Водночас Росія постійно використовує Білорусь як майданчик для навчань власних військових. Так, періодично там перебувало 10 – 11 тисяч російських окупантів. Станом на зараз початок вересня там досі залишається трохи більше ніж 2000 російських військових.
- Крім того, у білоруських ЗМІ запевняють, що з території Білорусі також вивели усю російську авіацію. Кажуть, що авіаційне формування перестало існувати ще 5 серпня. Фактично це унеможливлює російські обстріли української території з Білорусі.