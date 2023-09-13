Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) от 12 сентября. Отмечают, что российские чиновники "серьезно" готовятся к новой волне мобилизации резервистов, которую планируется провести уже этой осенью.
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В Кремле вроде бы хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Таким образом, они планируют учесть процессы мобилизации в резерв, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 военнослужащих на службу с использованием принудительных мер.
Мобилизационные мероприятия хотят усилить
В отчете отмечается, что "ястребы" России также предлагают усилить мобилизационные меры в запас, например, запретить определенным лицам получить отсрочку от мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации президента страны-агрессора.
В администрации президента опасаются ответы на такие меры со стороны других российских чиновников и широкого российского общества,
– говорится в отчете.
Однако аналитики уверяют, что эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не свидетельствуют о том, что диктатор Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации резерва в ближайшее время.
"Любая новая волна мобилизации резерва зависит от Путина", – добавили в ISW.
Лживые заявления Путина
В отчете обращают внимание и на бред Путина. Отмечают, что диктатор усилил шаблонные информационные операции, которые лживо характеризуют украинское контрнаступление как неудачное.
Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры во время выступления на Восточном экономическом форуме. В частности, он заявил, что украинское контрнаступление не принесло конкретных результатов, и представило очень завышенные цифры потерь украинского личного состава и техники.
Мобилизация в России: главное
- В ГУР Минобороны Украины заявили, что Путин может официально объявить о мобилизации в сентябре. По словам представителя разведки Андрея Юсова, Кремль столкнулся с необходимостью пополнения резервов в Украине. При этом потенциальным мобилизованным гражданам будет нужно время на подготовку, поэтому на фронт их сразу не отправят.