О том, на что обращать внимание при вручении повестки, рассказываем дальше. Прежде всего, следует знать, что повестка является исключительно письменным документом, который выписывается по имени конкретного лица.

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Документ обязательно должен содержать:

  • номер повестки;
  • наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрую печать;
  • дату вручения;
  • адрес военкомата;
  • время, в которое нужно прибыть.

Юристы также советуют в момент вручения документа внимательно ознакомиться с ним.

Следует отметить, что вручение повестки не означает, что личность сразу отправляется на фронт. Это, прежде всего, нужно для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Могут ли усилить мобилизацию в Украине

В Верховной Раде допускают, что в Украине могут ужесточить мобилизацию. Это произойдет в ответ на мобилизационные мероприятия в России. В частности, из-за планов врага призвать еще 700 тысяч человек.

К слову, ранее в Раде предложили ввести предел отсрочки от мобилизации для студентов до 30 лет. Речь идет прежде всего о тех, кто уже решил получать второе высшее образование. Законопроект предусматривает, что призыву на военную службу не будут подлежать те студенты, которые по дневной или дуальной формам получают уровень образования, который выше ранее получен в последовательности.