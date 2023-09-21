В Верховной Раде допускают, что в Украине могут ужесточить мобилизацию. Это произойдет в ответ на мобилизационные мероприятия в России. В частности, из-за планов врага призвать еще 700 тысяч человек.

К слову, ранее в Раде предложили ввести предел отсрочки от мобилизации для студентов до 30 лет. Речь идет прежде всего о тех, кто уже решил получать второе высшее образование. Законопроект предусматривает, что призыву на военную службу не будут подлежать те студенты, которые по дневной или дуальной формам получают уровень образования, который выше ранее получен в последовательности.