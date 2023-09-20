Украине придется реагировать, если Россия мобилизует 700 тысяч человек. Об этом сказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, нардеп Роман Костенко.
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В Украине готовятся реагировать на мобилизацию в России
"Если они (россияне – 24 Канал) будут набирать больше людей, то нам будет нужно также реагировать на это. Если нам будет нужно больше людей, то будем набирать больше. Если мы увидим, что россияне мобилизуют 700 тысяч, то нам нужно понять то, как мы будем на это реагировать. Не исключено, что нужно будет увеличивать", – сказал парламентарий.
Роман Костенко не исключает, что россияне в скором времени могут еще больше активизировать свою мобилизацию.
"Разные органы, разведка говорили, что это может произойти осенью", – сообщил Костенко.
Россия планирует мобилизовать 700 тысяч человек
- Генштаб ВСУ 11 сентября сообщил, что в связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что в ближайшее время в России и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения.
- Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Как сообщили в Генштабе ВСУ, планируется призвать около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск.
- При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными.
- В Генштабе отметили, что на фронт как "пушечное мясо" в очередной раз пойдут рядовые граждане.
- Представитель ГУР Вадим Скибицкий выразил сомнение, что Россия объявит открытую мобилизацию вроде той, которая была осенью 2022 года.
- В то же время, он отметил, что все необходимые организационные мероприятия Кремль уже провел.
- В частности, в России приняли законодательство, ввели электронный учет, заставили всех ходить в военкоматы, когда их вызывают, а также усилили ответственность за уклонение от призыва.