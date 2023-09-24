Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов'язані стати на військовий облік.

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Військовий облік медиків

У жовтні минулого року набув чинності Закон України "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних" від 07.10.2022.

Тож жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної або професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти стають на військовий облік обов'язково.

Однак, за умови, що:

  • жінка не досягла 60 років — граничного віку перебування у запасі;
  • ВЛК визнала її придатною до військової служби за станом здоров'я.

Жінки, які мають іншу освіту, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть стати на військовий облік за бажанням.

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Перелік спеціальностей

До переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими, після одержання яких жінок беруть на військовий облік включені такі:

  • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
  • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медсестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія);
  • стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медсестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медсестер);
  • професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
  • оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я.