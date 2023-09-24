Женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет.

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Воинский учет медиков

В октябре прошлого года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о взятии женщин на военный учет военнообязанных" от 07.10.2022.

Женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, становятся на воинский учет обязательно.

Однако при условии, что:

женщина не достигла 60 лет – предельного возраста пребывания в запасе;

ВВК признала ее годной к военной службе по состоянию здоровья.

Женщины, имеющие другое образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, могут стать на воинский учет по желанию.

Обратите внимание! Медицинские работники – женщины, состоящие на воинском учете, могут быть мобилизованы на военную службу в военное время.

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Список специальностей

В перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным, после получения которых женщин берут на воинский учет включены следующие: