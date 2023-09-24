Женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет.
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Воинский учет медиков
В октябре прошлого года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о взятии женщин на военный учет военнообязанных" от 07.10.2022.
Женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, становятся на воинский учет обязательно.
Однако при условии, что:
- женщина не достигла 60 лет – предельного возраста пребывания в запасе;
- ВВК признала ее годной к военной службе по состоянию здоровья.
Женщины, имеющие другое образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, могут стать на воинский учет по желанию.
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Список специальностей
В перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным, после получения которых женщин берут на воинский учет включены следующие:
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, профессионалы в области медицины (кроме медсестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники (стоматология);
- стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры, профессионалы в области медико-профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации кроме медсестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медсестер);
- профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии, патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы дела и акушерства, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, ассистирующие профессионалам медицинские сестры и акушерки, помощники профессионалов-акушеров;
- операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений по здравоохранению.