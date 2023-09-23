Важливо, повістку має право вручити не лише працівник ТЦК та СП. Місце видачі ніяк не регламентовано з законі, тому це можуть зробити як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці.

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Правила вручення повістки

Працівники військоматів мають право вручити повістку особі призовного віку лише особисто. Військовозобов'язаний має поставити на ній власний підпис. Документ заборонено передавати через сторонніх осіб, у тому числі й через родичів – у такому випадку особа має право не з'являтися у військкомат.

Така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК. Тому що у повістки є корінець, на якому має розписатись особа, яка її отримала. Корінець відривається і повертається до ТЦК. На основі цього у представників ТЦК з'являється інформація про те, що саме ця особа належно чином оповіщена,

– пояснює юрист Антон Маринич.

Він додає, що у разі відсутності підпису вказаної людини немає підстав застосовувати відповідальність за неявку. Законом не передбачено отримання повістки родичами.

Також військомати не можуть запрошувати військовозобов'язаних на перевірку через телефонні дзвінки. Вони вважаються суто рекомендаційними. Однак якщо особа перебуває у резерві, то навіть у такому у випадку вона повинна з'явитися у ТЦК.

Чи означає отримання повістки мобілізацію

Отримання військовозобов'язаним повістки не передбачає відправлення його на фронт. На першому етапі відбувається оновлення даних особи призовного віку. Також є документи, що передбачають обов'язок пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), тобто медобстеження. Останнім кроком є мобілізаційне розпорядження, яке видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК у разі підтвердження придатності до служби.

Важливо, що патрулі на вулицях виконують виключно функцію сповіщення. Головна потреба в оновленні даних. Під час вручення повістки працівники ТЦК пояснюють, що потрібно актуалізувати інформацію у військкоматі – навіть при відстрочці від армії.