Однак видавати повістки можуть не тільки представники ТЦК та СП. Хто ще має на це право – розповіла речниця Черкаського ТЦК та СП Аліна Кривошея.

Зверніть увагу На що важливо звертати увагу при врученні повістки

Хто може вручати повістки

За словами речниці, повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти.

Вона зазначила, що оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники ТЦК та СП мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці.

Чи мають право працівники ТЦК заходити у квартиру для вручення повістки

Нагадаємо, нещодавно юристка розповіла, що, згідно з українським законодавством, військові комісаріати та правоохоронні органи мають право вручати повістку безпосередньо на місці проживання.

"Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи у квартиру для вручення повістки", – зазначила Катерина Аніщенко.

Втім, саме проникнення до житла працівником ТЦК можливе в рамках встановлених законодавством процедур для вручення офіційних документів, зокрема, повісток на призов. Однак, це має бути виконано з дотриманням прав і свобод громадян та відповідно до законів України. Зазвичай такі дії здійснюються з попередньої згоди або попередженням власника житла, адже проникнення без дозволу може порушити права громадян та викликати негативну реакцію.