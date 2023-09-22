Однако выдавать повестки могут только представители ТЦК и СП. Кто еще имеет на это право – рассказала спикер Черкасского ТЦК и СП Алина Кривошея.

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Кто может вручать повестки

По словам спикера, повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

Она отметила, что поскольку законодательно не регламентировано, где представители ТЦК и СП должны вручать повестки, их могут выдать как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.

Имеют ли право работники ТЦК заходить в квартиру для вручения повестки

Напомним, недавно юрист рассказала, что, согласно украинскому законодательству, военные комиссариаты и правоохранительные органы имеют право вручать повестку прямо на месте жительства.

"Это значит, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию подворья или в квартиру для вручения повестки", – отметила Екатерина Анищенко.

Впрочем, именно проникновение в жилье работником ТЦК возможно в рамках установленных законодательством процедур для вручения официальных документов, в частности, повесток на призыв. Однако это должно быть выполнено с соблюдением прав и свобод граждан и в соответствии с законами Украины. Обычно такие действия осуществляются с предварительного согласия или предупреждением собственника жилья, ведь проникновение без разрешения может нарушить права граждан и вызвать негативную реакцию.