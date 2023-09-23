Важно повестку имеет право вручить не только работник ТЦК и СП. Место выдачи никак не регламентировано по закону, поэтому это может быть сделано как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.

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Правила вручения повестки

Работники войска имеют право вручить повестку лицу призывного возраста только лично. Военнообязанный должен поставить на ней свою подпись. Документ запрещен передавать через посторонних лиц, в том числе и через родственников – в таком случае лицо имеет право не являться в военкомат.

Такая повестка не обязывает к явке в ТЦК. Потому что у повестки есть корешок, на котором должно расписаться лицо, получившее ее. Корешок отрывается и возвращается в ТЦК. На основе этого у представителей ТЦК появляется информация о том, что именно это лицо должным образом уведомлено,

– объясняет юрист Антон Маринич.

Он добавляет, что при отсутствии подписи указанного человека нет оснований применять ответственность за неявку. Законом не предусмотрено получение повестки родственниками.

Также военнослужащие не могут приглашать военнообязанных на проверку по телефонным звонкам. Они считаются чисто рекомендательными. Однако если лицо находится в резерве, то даже в таком случае он должен явиться в ТЦК.

Значит ли получение повестки мобилизацию

Получение военнообязанной повестки не предполагает отправки его на фронт. На первом этапе происходит обновление данных личности призывного возраста. Также есть документы, предусматривающие обязанность пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), то есть медобследование. Последним шагом является мобилизационное распоряжение, выдаваемое военнообязанному после прохождения ВЛК в случае подтверждения пригодности к службе.

Важно, что патрули на улицах выполняют исключительно функцию оповещения. Главная потребность в обновлении данных. При вручении повестки работники ТЦК объясняют, что нужно актуализировать информацию в военкомате – даже при отсрочке от армии.