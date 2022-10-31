Военный учет и мобилизация: все, что нужно знать о повестках

Вручение повестки не означает мобилизацию и отправку на передовую. Прежде всего, это вызов для проверки данных и определения пригодности к службе.

Те, кто имеет нужную военно-учетную специальность и по состоянию здоровья годны к службе – нужны на фронте или в тылу, но только после того, как пройдут необходимую подготовку, пишет 24 канал.

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Какие бывают повестки

Повестка для уточнения учетных данных. Целью этого документа является обновление информации о призывниках в "военкомате". К таким данным относятся личные контакты, информация о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы или учебы. После такой проверки могут выявиться основания для освобождения или отсрочки от призыва. Например, когда у человека родился третий ребенок.

Целью этого документа является обновление информации о призывниках в "военкомате". К таким данным относятся личные контакты, информация о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы или учебы. После такой проверки могут выявиться основания для освобождения или отсрочки от призыва. Например, когда у человека родился третий ребенок. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Цель – узнать состояние здоровья и пригодность гражданина для службы. К такой повестке прилагается карточка обследования и медицинского осмотра, где после медосмотра будет указано, годен или нет военнообязанный к службе.

Цель – узнать состояние здоровья и пригодность гражданина для службы. К такой повестке прилагается карточка обследования и медицинского осмотра, где после медосмотра будет указано, годен или нет военнообязанный к службе. Призыв на срочную военную службу . Здесь указывают срок, в который нужно явиться к призывному участку. Также есть список, который должен иметь гражданин (паспорт, военный билет и т.д.). Игнорирование этой повестки – это "уклонение от призыва" и уголовное преступление.

. Здесь указывают срок, в который нужно явиться к призывному участку. Также есть список, который должен иметь гражданин (паспорт, военный билет и т.д.). Игнорирование этой повестки – это "уклонение от призыва" и уголовное преступление. Мобилизационное распоряжение. Этот документ также обязывает прибыть в сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации. Такой вид повестки вручают военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанными пригодными для несения военной службы.

Кто имеет право вручать повестки

Законодательство говорит о том, что повестка должна быть вручена лично, однако не связывает это ни со временем, ни с местом вручения повестки. То есть его могут вручить в любое время суток в любом месте.

Поэтому когда мужчинам вручают повестки на улицах, на блокпостах – это не нарушение закона.

Вручать повестки могут сотрудники территориальных центров комплектования, представители органов местного самоуправления, сотрудники Службы безопасности. Также повестку может вручить руководитель предприятия, организации или учебного заведения. Полицейские в законе не упомянуты, поэтому патрульные не имеют на это полномочий.

Полиция может присутствовать, однако если именно она вручит повестку – этот факт можно обжаловать. Для этого рекомендуют все фиксировать и проверять правильное оформление документа.

Процесс вручения повестки

В повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество, адрес проживания, реквизиты распоряжения и адрес территориального центра комплектования, куда нужно прибыть человеку, вид повестки, перечень документов, которые нужно иметь с собой.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки. И вручить ее должны лично под подпись.

Повестки и штрафы

Просмотреть шаблон повестки можно в приложении № 5 . На практике документы могут различаться по форме и содержанию, в зависимости от того, какой территориальный центр их выдает.

Если человек получил первый или второй вид повестки (для уточнения данных или для прохождения медицинской комиссии) и не явился в центр комплектования, ему грозит административный штраф. За первое нарушение он должен заплатить 1700 – 3400 гривен (от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), в случае повторного в течение года – 3400 – 8500 гривен (200 – 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

За игнорирование повесток третьего или четвертого вида – уголовная ответственность: от ограничения свободы до 3 лет до лишения свободы от 3 до 5 лет.

Можно ли отказаться от повестки

Есть список причин, которые признаются важными для призывника, если он не явился в срок: смерть близкого родственника его или жены, препятствие стихийного характера, болезнь призывника. Однако он должен показать документальное подтверждение.

Есть процедура и по отказу от получения повестки. Тогда составляется акт об отказе от подписи и получении повестки. Затем его отправляют в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Все мужчины-переселенцы призывного возраста должны в течение семи дней встать на учет по месту их временного проживания. Прийти в военкомат можно безнаказанно в любое время, даже когда человек уже давно пропустил 7-дневный срок.

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